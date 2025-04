Si ribalta con l’auto in superstrada

Disagi consistenti per la viabilità sull’Ascoli-Mare a seguito di un incidente accaduto intorno alle re 10 di ieri sulla carreggiata est, appena dopo l’uscita di Monsampolo. Un ragazzo di 29 anni alla guida di una Renault Clio ha tamponato una Toyota Land Cruiser e a seguito del violento impatto la Clio si è ribaltata. Il giovane conducente è uscito in modo autonomo dal veicolo, seppur con qualche contusione. Il ventinovenne è stato visitato sul posto dal personale della Potes-118 di San Benedetto ed ha poi rifiutato il trasporto al pronto soccorso. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti mentre la polizia stradale di Ascoli ha proceduto ai rilievi tecnici del sinistro. Dato l’intenso traffico, in breve tempo si è formata una colonna di veicoli che arrivava fino all’altezza di Pagliare. La viabilità è stata dirottata con uscita a Monsampolo, verso la Salaria.