Si ribalta con l’auto sul lungomare, positiva all’alcol test

Notte movimentata sul lungomare Europa, innesto via Tedeschi, quasi di fronte alla sede della Croce Rossa Italiana. Protagonista, durante la notte fra domenica e lunedì, è stata una ragazza della zona, trovata positiva all’alcool test. M. I. di 32 anni, era alla guida della sua auto. Nell’affrontare la semicurva ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato, scarrocciando per diversi metri. I passanti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi e sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes 118, che ha stabilizzato la ragazza e l’ha trasportata al Pronto Soccorso in codice giallo. Giunta in ospedale, però, la giovane ha rifiutato di essere sottoposta ad accertamenti e a trattamenti sanitari, per cui se n’è andata a casa, probabilmente accompagnata da qualcuno. La polizia stradale di Ascoli, ad ogni buon conto, consultando i documenti lasciati a bordo della vettura, l’ha rintracciata nella sua abitazione e l’ha sottoposta all’esame dell’etilometro, che è risultato positivo, nonostante il tempo trascorso. Ora deve rispondere di guida in stato d’ebbrezza, con tutto ciò che ne consegue. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura.