Si ribalta, paura in via Sgambati

Momenti di preoccupazione per un giovane automobilista che ha perso il controllo della sua Fiat Punto in via Sgambati, strada parallela alla ferrovia a sud di San Benedetto. Dopo aver abbattuto un cartello stradale e sfiorato un albero, l’auto si è ribaltata su di un fianco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto che hanno messo in sicurezza la vettura mentre il conducente è stato affidato all’equipaggio della Potes-118 che ha stabilizzato il paziente, S. B. di 38 anni, che è stato trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto per accertamenti. Il giovane non ha subito danni importanti, fatta eccezione per alcune contusioni al braccio sinistro, dove lamentava dolore. La viabilità è stata chiusa sulla carreggiata ovest, verso sud, per consentire i rilievi tecnici del sinistro, eseguiti da una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto e la rimozione del veicolo.