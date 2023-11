Azienda commerciale di ricambi di Falerone ricerca autista per consegna merci, con età tra i 22 e i 40 anni, automunito. La proposta di contratto è a tempo determinato per 6 mesi (trasformabile e rinnovabile). Chi fosse interessato potrà inviare il proprio curriculum vitae, indicando il codice 154680, a: centroimpiegofermo.ido@regione.marche.it. Il centro per l’impiego di riferimento è appunto quello di Fermo.