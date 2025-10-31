"Si riconosce la serietà di chi opera nel post sisma"

Valentina Damiani, presidente settore edile Cna di Ascoli, impiegata amministrativa dell’impresa Damiani Valter, è intervenuta in merito alla possibilità di estendere il Superbonus 110% anche alle istanze presentate prima del 30 marzo 2024. Valentina, dell’azienda sambenedettese attiva nel settore dell’edilizia, avrà infatti il compito di guidare il nuovo direttivo, composto da un mix ideale di novità e riconferme, in vista delle numerose sfide che attendono il settore, tra cui, indubbiamente, quello dell’aggiornamento e della formazione.

Già negli scorsi mesi si è parlato a lungo del Rentri, il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (Rentri) istituito dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per monitorare efficacemente la gestione dei rifiuti. Una novità che ha riguardato circa 70.000 addetti ai lavori in tutta Italia che hanno dovuto necessariamente iscriversi al Rentri per la prima di una serie di finestre di adesione alla nuova piattaforma web, che prevede che gli operatori registrino e trasmettano periodicamente i dati relativi alla produzione, al trasporto e al trattamento dei rifiuti, sostituendo la documentazione cartacea con modelli digitali. Ora c’è questa novità inserita nella bozza della legge di bilancio 2026 che tanto interessa il settore edile.

Dottoressa Damiani, quanto agevolerebbe questo provvedimento?

"Le imprese del settore edile accolgono con convinzione l’iniziativa di estendere il Superbonus al 110% anche alle istanze presentate prima del 30 marzo 2024. Si tratta di un segnale di attenzione concreto, che riconosce l’impegno e la serietà di chi opera nei territori colpiti dal sisma, contribuendo ogni giorno al processo di ricostruzione".

In effetti è stato tutto molto complicato ed eccessivamente rallentato dalla burocrazia?

"Le imprese chiedono certezze e strumenti affidabili per poter programmare, investire e completare gli interventi con qualità e responsabilità".

Avere un po’ più di tempo e magari estendendo a tutto il 2027 il Superbonus 110% sarà una bella iniezione di fiducia?

"Garantire una prospettiva di lungo periodo, anche oltre il 2026, significa consolidare i risultati raggiunti e assicurare al sistema produttivo la possibilità di operare in un quadro normativo chiaro, prevedibile e orientato alla crescita. È questa la condizione necessaria per una ricostruzione efficace, sicura e pienamente condivisa dal territorio".

Valerio Rosa