Si ritrovano dopo 30 anni

Ritrovarsi a tavola dopo 30 anni. Le ex dipendenti e i titolari di confezione Laila di Centobuchi si sono riuniti per una grande rimpatriata domenica scorsa. Un incontro conviviale che ha permesso di rivedersi perché il legame fra loro non si è mai spezzato in tutti questi anni.

La Laila confezioni, come molti ricorderanno, è stata un’azienda importante a Centobuchi, guidata da Peppe e Loreta, confezionava giacche e camice, un settore che un tempo ha avuto una grande espansione nel Piceno.

"E’ stata l’occasione – raccontano le dipendenti – per rivedersi, un momento molto toccante per raccontare le nostre vite, come si sono evolute. Siamo molto grate a Peppe e Loreta, che non sono stati solo i nostri datori di lavoro, ma dei genitori attenti e premurosi con noi ragazze giovani e piene di sogni".

Dopo 30 anni la voglia di rivedersi ha trovato il consenso entusiasta di tutti le dipendenti, ancora legate alla realtà lavorativa da stima e affetto. E’ stato un momento ricco di ricordi e simpatia, nel quale gli anni non sembravano essere passati.