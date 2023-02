Si scaldano i motori per le elezioni Sei tavoli tematici con Rocchi

Le votazioni di primavera per il rinnovo delle amministrazioni comunali si avvicinano a grandi passi e a Grottammare la "fucina" di Solidarietà e Partecipazione sta per terminare la serie di incontri dei tavoli di lavoro per arrivare al programma elettorale, dopo aver già stabilito che il candidato sindaco sarà Alessandro Rocchi e il vice sindaco Lorenzo Rossi. Sei sono i tavoli, coordinati dal capogruppo di Solidarietà e Partecipazione, Stefano Novelli e ciascuno con un proprio referente: Ambiente - Sport (Alessandra Biocca), Cultura - attività produttive - Turismo, (Lorenzo Rossi), Patrimonio e pianificazione del territorio (Manolo Olivieri e Bruno Talamonti). Tanti sono gli spunti, ma la parola d’ordine è "Cura". La cura dell’arredo urbano, la cura dell’ambiente nel rispetto della transazione ecologica, la cura dei più deboli, ma anche delle pinete, degli edifici pubblici. L’amministrazione uscente sta lasciando un patrimonio notevole a livello di lavori pubblici, con una serie di progetti già finanziati e in corso di realizzazione, ma i referenti dei diversi tavoli di lavoro di Solidarietà e Partecipazione guardano anche a qualche sogno da realizzare. Ci sono nel cassetto piccoli e grandi progetti, ma per questi ultimi servono importanti finanziamenti. Più o meno sottotraccia l’attività politica nel centro sinistra va avanti con metodo e impegno per arrivare alle elezioni preparati. Sugli altri versanti ancora non vi è nulla di ufficiale. Siamo sempre nel campo delle ipotesi. Il Movimento 5 Stelle ci dovrebbe essere con una propria lista. Marco Sprecacè sembra ormai essere ufficialmente candidato sindaco di una lista civica che dovrebbe vedere candidati: Maurizio Pasquali, Valentini Luigi e Antonella Ciocca. Per il resto tutto è ancora in via di definizione e sembra probabile la presentazione di qualche altra lista. Marcello Iezzi