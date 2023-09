Si schianta col pick up sul ponte di Porta Cartara: tragedia sfiorata

E’ andata veramente bene ad una donna di 80 anni che ieri mattina ha causato un incidente stradale e la vettura che stava guidando, un pick up, dopo aver sfondato il parapetto di un ponte, per un nonnulla non è precipitata nel vuoto scampando un volo di almeno una ventina di metri nel greto del torrente Castellano. E’ accaduto intorno alle 9,30 a Porta Cartara, all’imbocco del ponte in direzione lungo Castellano Sisto V dove è giunto il pick up guidato dall’anziana che nell’immettersi ha perso il controllo del mezzo che è finito contro il parapetto est del ponte sfondando sia la parte ferrosa, sia alcuni blocchi di travertino che sono precipitati nel vuoto. La buona sorte ha voluto però che l’auto restasse in quota, senza precipitare anch’essa nel vuoto e con lei la donna alla guida che avrebbe certamente riportato conseguenze molto più serie di quelle, minime, accusate alla fine. La paura è stata tantissima per lei, ma il pericolo è stato causato anche dai blocchi di travertino precipitati in un orto sottostante nel quale in quel momento per fortuna non c’era nessuno.

L’incidente ha causato seri problemi alla circolazione visto che il transito sul ponte Cartaro è stato a lungo interrotto per permettere l’intervento dei vigili del fuoco, degli agenti della polizia municipale, degli addetti del ripristino delle condizioni di sicurezza e per il mezzo che ha rimosso il pick up incidentato.

p. erc.