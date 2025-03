Si schianta con l’auto a Monticelli, soccorso da alcuni passanti

Nel primo pomeriggio di ieri ad Ascoli si è verificato un incidente che fortunatamente non ha causato gravi conseguenze. Un uomo, alla guida di una Fiat Panda, stava percorrendo la strada a Monticelli alto quando ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. Il conducente è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti di passaggio e non ha riportato conseguenze rilevanti. A parte un grande spavento e qualche leggera contusione, che non desta preoccupazione, l’uomo è rimasto illeso. La Fiat Panda è stata successivamente recuperata con l’aiuto di un carro attrezzi, e ora necessita di riparazioni importanti per poter tornare ad essere utilizzata.