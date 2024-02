Si schianta con l’auto: aveva fumato cannabis

Guidava sotto l’effetto di cannabis il giovane di 25 anni che, nella notte fra il 5 e il 6 febbraio, è volato fuori strada con la sua auto schiantandosi contro un albero mentre percorreva la strada comunale Valle del Forno in comune di Acquaviva Picena. Gli accertamenti clinici eseguiti subito dopo il ricovero in ospedale hanno stabilito che il ragazzo, residente a Cupra Marittima, aveva fatto uso di sostanze stupefacenti, per cui, i carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, che si sono occupati del caso, hanno riferito agli organi competenti e proceduto alla sospensione della patente. Nell’incidente, del tutto autonomo, il venticinquenne è rimasto seriamente ferito. Portato al pronto soccorso di San Benedetto, dopo gli accertamenti diagnostici, è stato trasferito in codice rosso al reparto di traumatologia dell’ospedale di Ancona in prognosi riservata.