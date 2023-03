Si schianta con l’auto contro un palo: illeso

E’ rimasto praticamente illeso il conducente della Ford Fiesta che nella notte fra giovedì e venerdì si è schiantato contro il palo che regge la lanterna del semaforo posto all’incrocio fra la statale Adriatica e via Santa Lucia, a sud dell’abitato di San Benedetto. L’uomo, V. G. di 37 anni, nato a San Benedetto, ma residente a Grottammare, potrebbe aver avuto un colpo di sonno, ma al controllo con l’etilometro eseguito dai carabinieri del nucleo operativo radio mobile di San Benedetto, è risultato positivo all’alcol test, seppur di poco sopra il limite massimo consentito dal codice della strada. Sul posto, durante la notte, è intervenuta una responsabile reperibile dell’Ufficio Tecnico del comune che ha avvertito il reperibile della ditta Cpl, che si occupa della manutenzione dell’illuminazione pubblica e dei semafori di San Benedetto. Il conducente dell’auto non ha subito danni rilevanti, solo alcune piccole contusioni dovute all’urto e per le quali non è stato necessario il trasporto al Pronto soccorso. Ora i carabinieri dovranno valutare, alla luce dei valori di alcol riscontrati nel sangue, che sono appena sopra la norma, quali eventuali provvedimenti adottare nel rispetto di quanto prevede la norma.