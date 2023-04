Si schianta con l’auto su una palma

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una palma. L’incidente, completamente autonomo, è accaduto intorno alle ore 14 di ieri in via Pasqualini, di fianco al faro di San Benedetto. Il conducente della Ford Fiesta, un uomo di 34 anni, probabilmente colto da un colpo di sonno, ha sbandato all’uscita della curva, in direzione nord, finendo con l’auto prima sopra lo spartitraffico e poi contro il tronco di una palma. E’ stato un colpo piuttosto consistente. Il trentaquattrenne è rimasto contuso per cui si è reso necessario l’intervento di un equipaggio della Potes -118 che ha stabilizzato l’automobilista e poi l’ha condotto al Pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Per fortuna non avrebbe riportato danni seri. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale che si è occupata anche della viabilità che non ha subito particolari disagi, data anche l’ora di scarso traffico.