Si schianta contro il palo: grave. Paura con la vespa a Ripatransone

Alla guida della Vespa si schianta contro un palo e finisce all’ospedale di Ancona. Il grave incidente stradale è accaduto intorno a mezzogiorno di ieri in località Sam Savino di Ripatransone e n’è rimasto vittima F. F. di 56 anni del luogo. L’uomo ha subito un grave trauma facciale, per cui è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Torrette a bordo dell’eliambulanza che, per accelerare il soccorso è atterrata nel campo sportivo di Acquaviva Picena. Secondo la prima ricostruzione si è trattato di un sinistro del tutto autonomo.

Il vespista, proveniente da Acquaviva Picena, avrebbe proseguito verso Offida finendo per schiantarsi contro un palo ai margini della carreggiata. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito di una certa gravità. I Passanti hanno dato l’allarme e sul posto la centrale operativa del 118 di Ascoli di Ascoli Piceno ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto. Il medico dell’emergenza, considerate le condizioni del paziente, ha richiesto l’invio dell’eliambulanza. Il vespista è stato dapprima stabilizzato a bordo dell’ambulanza della potes è poi trasferito al campo sportivo di Acquaviva dov’è avvenuto il trasbordo sul velivolo del 118 che l’ha trasportato nel reparto Maxillo facciale. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione.

ma. ie.