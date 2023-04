Si schianta contro un albero

Ha distrutto la Bmw ma il giovane conducente non ha subito, fortunatamente, danni importanti. L’incidente è accaduto intorno alle 8 di ieri lungo via del Cacciatore, nella parte più a sud a ridosso della Sentina. Il ragazzo M. V. di 19 anni del luogo, ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada centrando in pieno un albero sul lato destro della carreggiata. Il conducente è rimasto contuso ed è stato necessario l’intervento dei sanitari della Potes-118 che l’hanno stabilizzato sull’ambulanza e poi l’hanno trasportato al Pronto Soccorso di San Benedetto. Per i rilievi tecnici è intervenuta una pattuglia della polizia locale, che si è occupata anche della viabilità ed una squadra dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza la vettura distrutta nella parte anteriore. Il giovane è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici e clinici per avere un’esatta diagnosi e valutare i danni subiti.

ma.ie.