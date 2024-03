Si schianta contro un albero. Ricoverato in gravi condizioni

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona, un 54enne di origini africane rimasto vittima ieri pomeriggio di un incidente lungo la Salaria. L’uomo era alla guida di una Fiat Stilo e viaggiava in direzione Castel di lama quando ha perso il controllo della vettura che è finita fuori strada, impattando violentemente contro un albero all’altezza del rettilineo in zona Campolungo. Alcuni automobilisti in transito hanno cercato subito di portare aiuto al malcapitato ed hanno contattato il numero delle emergenze. Sul posto è giunta un’ambulanza del 118.

I sanitari hanno valutato gravi le condizioni dell’automobilista e, temendo anche lesioni interne, hanno ritenuto opportuno far arrivare l’eliambulanza che è atterrata poco dopo al Pennile di Sotto nell’area preposta. Lì è stato trasferito in ambulanza il 54enne che è poi stato preso in carico dai sanitari e trasferito in volo al Trauma Center del Torrette ad Ancona. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della polizia municipale per ricostruire la dinamica del sinistro che non ha comunque coinvolto altre vetture.