Si schianta contro un palazzo

Un severo incidente stradale è accaduto nel pomeriggio di ieri in via Scopa, alla periferia est di Centobuchi. Vi è rimasto gravemente ferito un cittadino del Marocco che era alla guida di una Mercedes station wagon. Diretto verso monte, giunto alla curva in fondo al rettilineo, che immette verso il passaggio a livello, senza neppure accennare a una frenata, si è schiantato contro la recinzione della palazzina che si trova all’incrocio. Tutta la parte anteriore della Mercedes è andata in frantumi, gli air-bag sono esplosi, l’asfalto inondato da olio e carburante e il ferito in gravi condizioni bloccato. Scattata la macchina dei soccorsi, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di San Benedetto, l’equipaggio della Potes -118, le pattuglie della polizia stradale di San Benedetto e dei carabinieri di Offida. Considerate le condizioni del paziente, l’Eliambulanza è atterrata nel terreno vicino al luogo del sinistro.