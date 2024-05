Si schianta contro un palo e la pensilina degli autobus

Strike in via Val Tiberina a Porto d’Ascoli nelle prime ore di ieri. Colto, probabilmente, da un colpo di sonno, un automobilista di 41 anni, residente in Ascoli, ha perso il controllo della sua Fiat Punto schiantandosi contro un palo dell’illuminazione pubblica, le plance per l’affissione dei manifesti e la pensilina per l’attesa degli autobus urbani. L’incidente, del tutto autonomo, è accaduto intorno alle ore 8,30 di ieri e sul marciapiede, fortunatamente non vi erano passanti. Il conducente dell’auto ha rifiutato di sottoporsi a cure. I danni, a ogni modo, sono rilevanti quelli causati ai beni pubblici e anche quelli riportati dall’auto.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta una pattuglia della polizia locale che ha eseguito i rilievi tecnici del sinistro e che dovrà anche valutare l’entità dei danni. Va detto che il conducente della Fiat Punto è risultato negativo all’alcool test.