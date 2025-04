Si schianta contro un’auto, motociclista di 66 anni ricoverato in gravi condizioni

Un motociclista ascolano, A. P. di 66 anni, è rimasto vittima di un severo incidente stradale accaduto intorno alle ore 11 di ieri lungo la strada provinciale Valtesino di Ripatransone, in contrada San Rustico non distante dal Bar Tesino. Per cause in corso d’accertamento da parte dei carabinieri, che hanno eseguito i rilievi tecnici del sinistro, l’uomo in sella alla moto è entrato in collisione con un’auto rimanendo seriamente ferito. Scattata la macchina dei soccorsi, la centrale operativa del 118 di Ascoli ha inviato sul posto un equipaggio della potes di San Benedetto. Il medico dell’emergenza, considerate le condizioni del paziente, ha chiesto alla centrale l’invio dell’eliambulanza che è atterrata nel terreno a breve distanza dell’incidente, per accelerare le fasi del soccorso. Il sessantaseienne è stato stabilizzato con l’ausilio del rianimatore a bordo dell’elisoccorso e poi trasportato in codice rosso nel centro di traumatologia dell’ospedale Dorico in gravi condizioni.

ma.ie.