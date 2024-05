Si schianta e abbatte palo dell’illuminazione in via Pasqualini

Poteva avere serie conseguenza l’incidente accaduto nel pomeriggio di ieri in via Pasqualini, nella zona dietro il faro di San Benedetto. Dove un automobilista ha perso il controllo della sua Volkswagen T- Cross schiantandosi contro la recinzione dell’ex galoppatoio, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. Vittima del sinistro A. M. di 71 anni che, proveniente da sud, dopo aver superato il curvone del molo sud, ha attraversato tutta la corsia opposta, sulla quale, fortunatamente non stavano sopraggiungendo altri veicoli, ciclisti o motociclisti e soprattutto non c’erano pedoni in transito sul marciapiedi. Il conducente avrebbe riferito ai soccorritori, vigili del fuoco e 118, di aver accusato un leggero malore e di aver perso il controllo dell’auto. Il pensionato non ha subito gravi conseguenze a seguito dell’impatto, ma al pronto soccorso i sanitari l’hanno sottoposto a controlli specifici per risalire alla causa del presunto malore. I vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto hanno messo in sicurezza la Volkswangen e il palo dell’illuminazione pubblica inclinato a 45 gradi che rischiava di cadere sul marciapiedi.