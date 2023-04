Si schianta in auto contro un albero

Stava percorrendo la strada provinciale 87 a Montegranaro, quando, per cause ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un albero. Protagonista del terribile incidente un 30enne del posto. Era da poco passata l’una di notte quando il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada per poi andare ad impattare contro una pianta di ulivo. Sul posto, allertati da un’automobilista di passaggio, sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e della Croce Gialla di Montegranaro. Le condizioni del 30enne non sono sembrate delle migliori, visto che gli è stato riscontrato un brutto un trauma toracico. Per questo motivo i soccorritori hanno deciso di allertare l’eliambulanza per il trasferimento d’urgenza all’ospedale "Torrette" di Ancona.