Si schianta nella notte sull’A14, grave un giovane di Monteprandone Trasportato in eliambulanza a Torrette

Nella notte fra sabato e domenica, intorno alle 4.30 del mattino, un grave incidente stradale è accaduto sull’Autostrada A 14, al Km 307, in territorio di San Benedetto. Il protagonista del sinistro è stato un giovane di 23 anni, residente a Monteprandone. L’incidente ha avuto luogo quando il giovane ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava lungo la carreggiata sud. La vettura ha finito la sua corsa schiantandosi contro il guardrail in cemento che divide le due carreggiate. La violenza dell’impatto ha lasciato l’auto gravemente danneggiata e il conducente seriamente ferito. La reattività delle autorità e dei servizi di emergenza è stata immediata. La centrale operativa del 118 è stata tempestivamente allertata e ha inviato sul posto un equipaggio della Potes di San Benedetto. I sanitari hanno lavorato con grande prontezza e competenza per stabilizzare il paziente, fornendo le prime cure mediche necessarie. In seguito il 23enne è stato trasportato con la massima urgenza alla piazzala di via Sgattoni, in zona Ragnola a Porto d’Ascoli, dov’è avvenuto il trasbordo sull’Eliambulanza che ha trasportato il paziente all’ospedale di Ancona.