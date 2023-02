Un sessantenne alla guida della sua autovettura si è schiantato contro il guard rail mentre percorreva la strada provinciale "Lungalbula", a cavallo fra il territorio di Acquaviva e quello di San Benedetto. L’incidente, autonomo, è accaduto alle prime luci dell’alba di ieri, per cause che sono in corso d’accertamento da parte dei carabinieri. Sul luogo del sinistro sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto per mettere in sicurezze la vettura, mentre il personale della Potes -118, ha soccorso l’uomo che è stato trasportato all’ospedale Madonna del Soccorso per gli accertamenti, ma non avrebbe subito danni importanti. A mezzogiorno di ieri, invece, un automobilista ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Madonna della Pietà, finendo contro un palo nella zona vicino al Bar Pinocchio, a due passi dal cimitero di San Benedetto. La persona è rimasta leggermente contusa. Sul posto, per i rilievi di legge, è intervenuta una pattuglia della polizia locale.