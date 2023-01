Si schianta sul lungomare: danneggia tre mezzi in sosta

Spettacolare carambola nella mattina di ieri sul lungomare Trieste, in direzione di via Monfalcone, dove c’è la farmacia Angelini. Tre i mezzi in sosta che sono stati danneggiati da una vettura finita fuori controllo. Un’Opel di piccole dimensioni, che procedeva sulla carreggiata nord del lungomare, condotta da un 85enne del luogo, dopo aver urtato una vettura in sosta lungo sinistra della carreggiata, ha attraversato l’aiuola dello spartitraffico centrale piombando addosso ad altre due auto in sosta nel parcheggio a spina pesce lungo la carreggiata sud. Il conducente dell’Opel è rimasto contuso ed è stato soccorso e trasportato al Pronto soccorso da un equipaggio della Croce Rossa. Non si esclude che l’anziano possa essere stato colto da un leggero malore. Ci sono stati momenti di grande concitazione. L’incidente è accaduto in una zona molto frequentata del lungomare e in molti sono intervenuti ed hanno chiesto l’intervento del 118. Per i rilievi di legge, invece, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. La viabilità non ha subito particolari disagi.