Si schianta sul viale dello Sport. Donna finisce al Pronto soccorso

Ha perso il controllo dell’auto e si è schiantata contro lo spartitraffico di viale dello Sport a San Benedetto. L’incidente è accaduto intorno alle ore 5 di ieri all’altezza del civico 31. La donna di nazionalità bielorussa, H. Y. di 26 anni, è stata soccorsa e trasportata all’ospedale di San Benedetto in codice giallo dall’equipaggio della potes-118. Le sue condizioni, a ogni modo, non destano preoccupazioni. La conducente è rimasta bloccata nell’abitacolo della sua Bmw X1 ed è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamenti di San Benedetto. Nelle immediatezze del sinistro è arrivata sul posto una volante del commissariato di pubblica sicurezza e in seguito, per i rilievi tecnici dell’incidente, è giunta una pattuglia della polizia stradale di Ascoli. Gli agenti hanno chiesto alle autorità sanitarie di sottoporre l’automobilista ad accertamenti di alcolemia.