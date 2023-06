Si schianta sull’Ascoli-Mare

E’ rimasto ferito per fortuna in maniera non grave un giovane ascolano, vittima ieri mattina di un incidente stradale avvenuto lungo la superstrada Ascoli-Mare. Il ragazzo stava viaggiando in direzione Ascoli quando, all’altezza del Marino, la sua vettura si è ribaltata. I primi soccorsi gli sono stati prestati da alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito alla terribile scena ed hanno temuto seriamente per le conseguenze al guidatore. Sul posto sono giunti quindi i sanitari del 118 che sulle prime hanno anche allertato l’eliambulanza. La situazione però è risultata meno grave del temuto per cui è stato sufficiente trasferire il paziente in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni dove l’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso che hanno escluso complicazioni importanti.