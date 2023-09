Si schiantano contro il palo della luce

Due incidenti stradali, accaduti nelle primissime ore di ieri sulla Riviera delle Palme, hanno attivato l’intervento delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco e del 118. Il primo si è registrato poco dopo le tre della notte in via delle Tamerici, alle spalle del faro, dove un’Alfa Romeo 159, con due persone a bordo, si è schiantata contro un palo dell’illuminazione pubblica. La dinamica e le condizioni psicofisiche del conducente sono al vaglio dei carabinieri di San Benedetto, che hanno eseguito i rilievi tecnici del sinistro. Sul posto è intervenuto un equipaggio della Potes che ha stabilizzato conducente e passeggiero, entrambi trasportati in codice giallo al Pronto Soccorso. E’ andata meglio al conducente dell’auto che nella mattina di ieri, alle 7,30 circa, nell’imboccare il sottopasso di via D’Annunzio, che conduce dalla Nazionale alla rotatoria a nord del Ballarin, ha urtato la ringhiera metallica che ha fatto da ponte all’auto finita capovolta lungo la discesa. Il conducente è stato estratto incolume dai vigili del fuoco.