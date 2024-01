Si schiantano in bicicletta: due feriti

Giornata complicata per i ciclisti a San Benedetto. Una donna di 53 anni di San Benedetto, che viaggiava in sella alla sua bicicletta, urtata dallo specchietto di un auto in transito, è finita all’ospedale con diverse contusioni. Le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. L’incidente è accaduto intorno alle 12,30 di ieri sul lungomare di San Benedetto, di fronte all’hotel Progresso, nel tratto in cui sono in corso le attività di potatura delle palme e degli oleandri. La donna era diretta verso sud, quando è stata urtata dall’auto che la seguiva e cadendo ha subito alcuni traumi. La malcapitata è stata soccorsa dai sanitari della Croce Verde che l’hanno stabilizzata e trasportata al pronto soccorso. Per i rilievi di legge è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Nelle prime ore del mattino, invece, è accaduto un altro incidente in bici, in pieno centro, lungo via Curzi inizio via San Martino. Il ciclista, G. P. di 80 anni, ha perso l’equilibrio ed è caduto subendo una ferita all’altezza della tibia. I passanti hanno chiesto aiuto al 118 e sul posto è intervenuto l’equipaggio della potes che ha trasportato il pensionato al pronto soccorso per le medicazioni e gli accertamenti necessari.