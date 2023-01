Si sdraia sui binari in stazione Minuti di panico e treni fermi

Si sdraia sul primo binario all’interno della stazione ferroviaria di Grottammare in attesa del treno regionale. I passeggeri danno l’allarme e il compartimento delle Ferrovie di Ancona ha immediatamente bloccato il traffico ferroviario per il tempo necessario a mettere la situazione sotto controllo. E’ accaduto ieri intorno alle 11.20 di ieri, quando C.C. di 33 anni, che avrebbe detto di risiedere a Pescara, è arrivato nella stazione di Grottammare. Ha fatto colazione al bar, con una pasta e un caffè, senza pagare, dicendo che non aveva soldi, poi ha preso alcuni accessori di ferro, probabilmente prelevati all’interno della stessa stazione, li ha messi sul binario, quindi vi si è adagiato accanto. Alcune persone che si trovavano nelle vicinanze, passeggeri e clienti del bar, si sono accorti di quanto stava accedendo ed hanno dato subito l’allarme. Gli agenti della Polfer di servizio nella stazione di San Benedetto sono accorsi sul posto mentre era già stato interrotto il traffico ferroviario, rimasto bloccato dalle 11,45 alle 12, con due treni regionali che hanno accumulato un ritardo di 20 minuti. Il giovane è stato prelevato ed ascoltato sul posto, ma quando gli agenti si sono resi conto che la persona non era perfettamente lucida, hanno chiesto l’intervento del 118 che ha fatto intervenire un equipaggio della Potes con medico a bordo. Il 33enne è stato identificato e poi trasportato al Pronto soccorso di San Benedetto per gli accertamenti. "E’ sembrata una persona demoralizzata, in difficoltà – raccontano i responsabili del bar della stazione – Non ha pagato la consumazione ma non abbiamo detto nulla proprio perché ci eravamo accorti che aveva bisogno di essere sostenuto, ma non immaginavamo quali fossero le sue intenzioni".

Marcello Iezzi