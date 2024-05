Si separano le strade tra Bari e il diesse Polito

A Bari si va verso la separazione tra il direttore sportivo Ciro Polito e il club biancorosso. Ottenuta la salvezza in extremis nella doppia sfida playout che ha permesso ai pugliesi di prevalere sulla Ternana, la società di De Laurentiis guarda già al domani. De Laurentiis e i vertici societari in questa fase stanno effettuando una serie di attente valutazioni per cercare di capire come ripartire dopo una stagione decisamente vissuta al di sotto delle aspettative. Nonostante un altro anno di contratto l’ex diesse del Picchio non farebbe parte del futuro. I nomi che potrebbe arrivare a rimpiazzarlo rispondono ai profili di Angelozzi, Perinetti e Meluso. Sotto le cento torri Polito contribuì, insieme a Sottil nella sua prima annata in bianconero, a trascinare l’Ascoli verso una complicata salvezza poi ottenuta all’ultima giornata. Intanto tra i Galletti anche il capitano e leader difensivo Di Cesare sta riflettendo sulle proprie scelte. "Mio figlio Andrea mi chiede ogni giorno di non smettere – commenta il giocatore -. Gli ho risposto più volte che sono arrivato a un’età alla quale è doveroso fare un esame di coscienza. Però mi sento ancora calciatore. Ho tanta rabbia dentro e voglia di raggiungere obiettivi. Intanto è già una grande soddisfazione verificare che in tanti mi stiano chiedendo di non smettere. Voglio capire e decidere insieme alla società. Ho studiato per diventare direttore sportivo. È questo che vorrei fare un giorno. Mi piacerebbe essere ottimizzato per le mie conoscenze, non fare l’uomo immagine. Ho acquistato casa a Bari, ma non c’era bisogno di farlo per rafforzare le radici. Non sono un ruffiano. Sento davvero mia questa città. La mia famiglia vive bene in questa città. E ci piace l’idea di restare. Ho avuto tanta paura di retrocedere, ma la speranza è sempre stata viva. Bastava giocare altre volte come a Terni. Rivivrei tutto. Ho sognato di fare il calciatore fin da bambino. Ecco, visti gli infortuni, non avrei mai immaginato di arrivare fino a 41 anni in campo. Mi è dispiaciuto piangere davanti ai cronisti, ma siamo uomini".