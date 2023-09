Si torna a scuola, ecco le novità

Mancano appena 24 ore al ritorno sui banchi di scuola: cosa cambia negli istituti di competenza comunale? Sono tanti gli interventi effettuati dal comune nell’arco degli ultimi mesi, fra adeguamenti e riqualificazioni: in mezzo a tutto ciò, inoltre, spicca anche l’inaugurazione della restaurata scuola ‘Manzoni’ di via Ferri. L’opera più rilevante che caratterizzerà questo inizio di anno è senz’altro la ristrutturata scuola secondaria di primo grado dell’Isc Nord: un lavoro da circa 2,2 milioni di euro, che ha incluso il restauro di sei aule didattiche al piano primo, la creazione di laboratori al piano secondo, di un’aula informatica di nuova generazione. Nel pacchetto va annoverata anche la realizzazione di nuovi servizi igienici ed impianti tecnologici. Sempre nel complesso di via Ferri è stato realizzato un percorso esterno al coperto con un pergolato che mette in comunicazione la nuova ‘Manzoni’ con il plesso sud e la palestra. L’opera, del costo di 85mila euro offre un passaggio al riparo dalle intemperie per le classi che devono spostarsi tra le due strutture. Da San Filippo Neri al Paese Alto. Con il nuovo anno, la scuola dell’infanzia del plesso ‘Marchegiani’ disporrà di un’aula aggiuntiva con nuovi arredi e comunicante con il giardino esterno. Il porticato centrale della stessa scuola è stato arredato con tappeto in erba sintetica che fungerà anche da area gioco e sono state ampliate le aree esterne al coperto. Sono stati altresì completamente ristrutturati i servizi igienici.

Ulteriori lavori sono stati effettuati anche alla scuola ‘Caselli’ di via Moretti e ciò ha permesso di ricollocare gli spazi dedicati alla scuola materna al posto del vecchio refettorio, a sua volta spostato al piano seminterrato. Ciò e permetterà lo svolgimento dei lavori di adeguamento sismico del plesso che interesseranno la struttura nei prossimi anni. Il comune ha anche completato le operazioni di ripristino e adeguamento della scuola del quartiere Ragnola che, dopo gli anni della pandemia, è tornata alle condizioni pre-Covid, con sei aule anziché solo tre e la ricostruzione dei tramezzi divisori. Infine numerose manutenzioni sono state effettuate in tutti i plessi scolastici del territorio urbano, in particolare alla scuola ‘Curzi’ e alla ‘Cappella’, quest’ultima oggetto di interventi di efficientamento energetico (relamping, fotovoltaico) e allaccio alla rete in fibra ottica: approfittando del periodo estivo, sono stati completati gli interventi sugli spazi interni in modo che quelli all’esterno possano proseguire durante l’anno.

Giuseppe Di Marco