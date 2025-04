"Si tratta di dati molto allarmanti. Bisogna subito darci da fare"

"Sono dati allarmanti e bisogna intervenire". La pensano alla stessa maniera, in sintesi, i sindaci di Folignano, Maltignano e Castignano in merito alle statistiche che collocano i rispettivi territori ai primi tre posti, nel Piceno, per quanto riguarda il gioco d’azzardo online. "Le opportunità sono tante: dalle slot ai ‘gratta e vinci’, passando per le scommesse sportive – spiega Matteo Terrani, primo cittadino di Folignano –. Io penso che, se la spesa pro capite sia così alta, vuol dire che c’è un degrado sociale che dovremo contrastare. Il tutto, magari, con una rete di associazioni che possono darci una mano per elaborare un piano per ridurre il rischio della dipendenza dal gioco patologico". "La classifica stilata da Cgil e Federconsumatori sul gioco online ci induce a fare delle riflessioni serie – prosegue il sindaco castignanese Fabio Polini –. Qualora questo dato fosse confermato, infatti, significherebbe che, come comunità, spenderemmo in gioco oltre dieci milioni di euro in un anno. Ricordiamoci che nel gioco vince sempre il banco, mai il giocatore. Quindi il consiglio che mi sento di dare è di vedere il gioco come qualcosa di superfluo e non come un accanimento per rincorrere una vincita, perché questo poi si trasforma in patologia. Stiamo attenti, il gioco patologico rovina le vite delle persone. Se invece c’è dell’altro, spero che chi ha competenza in materia verifichi e perseguiti comportamenti illeciti. Sto anche organizzando un convegno sulla ludopatia, che probabilmente si svolgerà a settembre – conclude Polini –. Parteciperanno anche le scuole. Comunque, non vorrei che sul territorio ci siano dei ‘prestanome’ che favoriscano giocate illecite per riciclare dei soldi. Se prendiamo in considerazione che lo Stato, su un gioco online, restituisce il 60% delle giocate, anche questo è un aspetto da non sottovalutare. Su questo, però, indagheremo insieme agli organi competenti, perché mi sembra strano che in un piccolo paese come il nostro si giochi così tanto". Dello stesso parere anche Claudio Flamini, sindaco di Maltignano. "In futuro, potrei pensare di organizzare un incontro per discutere di questa situazione e cercare di coinvolgere anche i giovani – spiega il primo cittadino -. Tuttavia, credo che per chi soffre di dipendenza da gioco sia necessario sottoporsi ad un percorso di cura mirato".

Matteo Porfiri