Si ubriaca, poi il panico. Caos nel bar: arrestato

Sono giorni di festa e qualcuno eccede con i brindisi. E’ il caso di un 41enne che ieri notte è stato arrestato a Colli del Tronto dai carabinieri con l’accusa di resistenza, violenza a pubblico ufficiale e contravvenzionato per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Difeso dall’avvocato Alessio De Vecchis, l’uomo ieri pomeriggio è comparso davanti al giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti e al pubblico ministero Nicola Rago. Scusandosi per l’accaduto, ha spiegato che tutto è stato causato dal fatto che aveva bevuto troppo, tanto che ricordava fra poco e niente di quello che aveva combinato. Il giudice Proietti ha convalidato l’arresto operato in flagranza dai militari dell’Arma e poi rinviato al 12 febbraio il processo per direttissima. Vista la sostanziale assunzione di responsabilità, è probabile che la difesa dell’imputato opti per un processo con rito alternativo. Teatro del fatto un bar a Colli del Tronto.

Il 41enne era lì con altre due persone e insieme hanno creato un certo trambusto, tanto da costringere la barista a chiamare il numero delle emergenze. Sul posto sono giunti in breve i carabinieri che hanno cercato di identificare i tre soggetti. Il 41enne ha cominciato a dare in escandescenze, insultando i militari dell’Arma, strattonandoli, rifiutandosi di consegnare loro i documenti e declinare la propria identità, cosa che hanno invece fatto pacificamente gli altri due. Così per il 41enne è scattato l’arresto. Il giudice ieri pomeriggio ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora in attesa della prosecuzione del processo.

p.erc.

m.g.l