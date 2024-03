Si ustiona con la sigaretta. Salvata dal vicino: è grave

Terribile esperienza per una donna ottantenne di Stella di Monsampolo che si è ustionata in strada mentre accendeva una sigaretta. Si stava trasformando in una torcia umana se non fosse intervenuto un passante che ha spento i vestiti che la malcapitata indossava. La donna si trova ora ricoverata all’ospedale di Ancona, reparto ustionati, in serie condizioni di salute. Il grave episodio è accaduto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 17, in via Vespucci, parallela alla Salaria. Secondo la ricostruzione dell’accaduto, l’ottantenne era scesa in strada per conferire i rifiuti nell’apposito contenitore che si trova a breve distanza dalla sua abitazione, poi ha deciso di accendere una sigaretta ma, inavvertitamente, la sciarpa o foulard che portava attorno al collo ha preso fuoco e in breve si sono accesi anche gli altri vestiti che, con molta probabilità contenevano fibre sintetiche o comunque infiammabili. Un passante sentendo le grida della donna e vedendo il fumo e le fiamme che la stava avvolgendo, è intervenuto ed ha spento gli abiti, ma intanto i danni erano avvenuti. Sul posto è intervenuta la potes 118 di San Benedetto, con medico a bordo dell’ambulanza. I sanitari hanno fornito le prime cure all’anziana paziente che aveva subito ustioni al volto e al busto per circa il 30%. Considerata la gravità del caso, la centrale operativa del 118 ha fatto intervenire l’eliambulanza che ha trasferito la vittima dell’infortunio all’ospedale Dorico di Torrette.