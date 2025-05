’SiAmo Ascoli’, domenica speciale. Dalle visite guidate allo shopping

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione di ’SiAmo Ascoli’, serie di iniziative che si terranno domenica in città. Hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale, Alessandro Bono, l’assessore al Commercio, Laura Trontini, l’assessore all’Ambiente, Attilio Lattanzi, il direttore di Ascoli Musei, Stefano Papetti, Fabio Bracchi della cooperativa ‘Integra’, Mara D’Angelo e Giuseppe Cinti di ‘Ascoli da Vivere’.

Dalle 9,30 alle 20, il centro storico di Ascoli sarà il cuore pulsante di questa manifestazione promossa da numerose realtà associative del territorio che si sono unite per una giornata ricca di iniziative. Sarà possibile fare visite guidate tra piazze, musei ed angoli nascosti, partecipare a laboratori creativi per adulti e bambini, contribuire alla cura e al decoro urbano, fare passeggiate ecologiche in bicicletta alla scoperta della città ed infine avere tantissimi negozi e locali aperti, per vivere a pieno il centro storico.

Sarà allestito anche un punto informativo di SiAmo Ascoli, dove fare foto, ritirare gadget ed avere il programma competo della giornata, al chiosco ’Olimpia Express’ in piazza Giacomini. Il clou della giornata sarà la tavola rotonda in programma alle 17.30 alla Bottega del Terzo Settore, dove ci sarà la possibilità di ascoltare le storie di chi con impegno civico, sociale o culturale ha contribuito a portare valore ad Ascoli e alla sua comunità.

"Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore Lattanzi – ci darà l’occasione per inaugurare il punto noleggio delle bike e mountain bike, a disposizione per turisti ma anche per i cittadini". Il professor Papetti ha aggiunto: "I Musei Civici partecipano con orgoglio, ci saranno varie visite guidate". Il presidente del consiglio Bono ha sottolineato: "Una giornata non solo per scoprire la bellezza della città ma anche l’amore verso questa città e le sue eccellenze".

Soddisfatta anche l’assessore Trontini: "I commercianti hanno aderito con entusiasmo e resteranno aperti domenica praticando sconti per tutta la settimana". Giuseppe Cinti di Ascoli da Vivere ha ricordato che: "SiAmo Ascoli è una dichiarazione d’amore collettiva". Le conclusioni di Mara D’Angelo: "Ci saranno tanti ospiti e un momento musicale con i vincitori del Festival della Canzone Ascolana. Anche un’ospite a sorpresa".