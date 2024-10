"Siamo in anticipo di due settimane"

L’Oleificio Silvestri Rosina di Pagliare del Tronto dal 1983 produce olio extravergine e dal 1995 olive ascolane tenere in salamoia senza conservanti e senza coloranti. A gestirlo sono l’infaticabile Isabella Mandozzi e il marito Pietro Albertini, nipote del grande Angelo e figlio di Rosina Silvestri.

Signora Isabella, come va la produzione di olio?

"Molto bene. Sarà un olio eccellente perché già quando esce dalle macchine spremitrici si sentono dei profumi meravigliosi e poi quando lo assaggi, capisci davvero che questa è un’annata eccezionale".

Avete iniziato anche voi in anticipo?

"Quasi due settimane prima e per questo la resa al momento è bassa perché le olive non si sono ancora asciugate e sono piene d’acqua. Ma noi siamo innamorati delle olive ascolane tenere in ogni forma: olio e olive in salamoia, appunto. E come ricorda una stupenda ricetta in dialetto ascolano l’oliva verde deve essere scrocchiarella (tenera e croccante). Sosteniamo che il miglior ricordo che lascia una terra sono i suoi frutti e quindi promuoviamo il nostro territorio attraverso le nostre produzioni. Il nostro frantoio può contare su tre impianti di lavorazione: il primo è quello tradizionale, a cui negli anni abbiamo affiancato quelli a ciclo continuo a tre fasi, che dà vita a un olio più fruttato e amabile, che noi chiamiamo ’oro verde’, e a due fasi, per raggiungere un fruttato più intenso".

Da qualche giorno avete aperto un punto vendita ad Ascoli: come mai?

"Era un desiderio che avevo da sempre. Abbiamo rilevato i locali dell’ex Gelateria Veneta a due passi da Piazza del Popolo e per l’occasione abbiamo invitato la famiglia Sagui che aveva gestito la gelateria per anni. In collaborazione con Cristiano della Latteria Marini abbiamo anche fatto un gelato all’olio di tenera ascolana straordinario che riproporremo presto. Amiamo questa città ed il territorio Piceno, culla della famosa oliva assaggiata anche da Cleopatra perché l’Olio non è solo un condimento e non tutti gli olii sono uguali".

v. r.