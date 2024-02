"Siamo pronti a manifestare"

Col passare delle ore cresce il malumore del personale dell’Ipsia Guastaferro, che minaccia manifestazioni. "Il nostro istituto condivide le preoccupazioni della dirigente Marina Marziale riguardo alla recente delibera della Giunta della Regione – affermano in una nota –. Contrariamente all’approvazione iniziale del 5 gennaio la Regione ha sorprendentemente ritrattato il consenso per l’attivazione degli indirizzi dell’Istituto Tecnico in soli 17 giorni. Già dal 2020 abbiamo richiesto l’approvazione di questi indirizzi. Ma la Regione li ha respinti sostenendo che ciò sarebbe stato in contrasto con le linee guida regionali. Questa decisione è stata criticata dal preside del Fermi di Ascoli, che ha sollevato la contrarietà della Provincia". I docenti fanno poi riferimento con quanto accaduto all’alberghiero Buscemi che ha ottenuto l’approvazione per un indirizzo analogo già presente in due Istituti di Ascoli. "Nonostante questa situazione, con il supporto di associazioni e imprese locali abbiamo persistito nella richiesta anno dopo anno. Finalmente la Giunta ha concesso i due indirizzi – aggiungono i docenti –. Tuttavia, la situazione è cambiata il 22 gennaio, quando la Giunta ha revocato l’approvazione citando ’un principio di uniformità e coerenza’. Chiediamo chiarezza e prepariamo proteste per far sentire la nostra voce. La voce del personale sarà ascoltata attraverso azioni concrete".

Ma. Ie.