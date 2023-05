"Siamo una banca per la comunità" Cesari: ecco le nostre strategie

Il considerevole sviluppo che ha interessato la Banca del Piceno è spiegato dal presidente Mariano Cesari: "L’evoluzione che sta avendo la Banca del Piceno è la conseguenza delle scelte adottate dal Consiglio di Amministrazione, che si sono tradotte in corrette strategie che hanno permesso da un lato di consolidare ulteriormente il nostro istituto di credito e nel contempo di garantire sempre nuovi servizi diventando il partner finanziario di riferimento e riuscendo a soddisfare le richieste di un numero sempre crescente di clienti". La Banca del Piceno ha ampliato la descrizione di ’banca di comunità’ che identifica gli istituti del sistema del credito cooperativo: "La Banca del Piceno interpreta nel migliore dei modi il concetto di ’banca di comunità’ che è il tratto distintivo del Credito Cooperativo e un fattore competitivo estremamente importante per il nostro istituto che da oltre un secolo reinveste sul territorio ciò che raccoglie dal territorio. Anzi, la Banca del Piceno ha ampliato e arricchito di senso questo concetto essendo sia una ’banca di comunità’ anche una ’banca per la comunità’. Una realtà resa possibile grazie alla clientela".

La Banca del Piceno è un’azienda di credito solida. "La Banca del Piceno è una realtà solida e solidale – ha detto il presidente Mariano Cesari – e la grande solidità della banca è rappresentata ad esempio il rapporto impieghi su depositi particolarmente contenuto e tra i migliori di tutto il sistema bancario nazionale. Inoltre, il credito deteriorato netto si attesta a livelli di assoluta tranquillità, ovvero intorno all’1%. L’adeguatezza patrimoniale attuale e prospettica ha da sempre rappresentato un elemento fondamentale nell’ambito della pianificazione aziendale. Ciò a maggior ragione nel contesto attuale, in virtù dell’importanza crescente che la dotazione di mezzi propri assume per il sostegno all’operatività del territorio e alla crescita sostenibile della Banca. Per tale motivo la Banca persegue da tempo politiche di incremento della base sociale (e a tal proposito abbiamo recentemente superato la soglia dei seimila soci distribuiti sulle 4 province di nostra competenza) e criteri di prudente accantonamento di significative aliquote degli utili. Anche in ragione delle prudenti politiche allocative, le risorse patrimoniali continuano a collocarsi ampiamente al di sopra dei vincoli regolamentari. Al 31122022 il patrimonio netto contabile, inclusivo del risultato a fine esercizio, ammonta a 80,8 milioni di euro con una crescita apri a +14,20% rispetto al 2021".