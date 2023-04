Sicurezza, 200 occhi sulla città

Sono oltre 45 le videocamere installate nelle ultime settimane nel territorio di San Benedetto, specialmente in centro. L’iniziativa, che si pone come implementazione del progetto di videosorveglianza avviato anni fa, mira a creare una ‘rete di occhi’ puntati sulle aree più frequentate da cittadini e turisti, nonché interessate dal fenomeno della movida. Gli apparecchi infatti sono stati perlopiù posizionati fra viale Buozzi, viale Pasqualetti e viale Oleandri: in prossimità, insomma, di alcune delle passeggiate più amate del panorama sambenedettese, e vicino ad alcuni locali che hanno reso famosa la riviera nell’hinterland. Sono quindi arrivate a circa 200, le videocamere presenti in città: quasi un quarto in più rispetto a quelle di un anno fa, quando il comune annunciò di aver quasi completato il progetto, installando 155 apparecchi. Allora si disse anche che il comune avrebbe valutato l’inserimento di punti di ripresa anche nei quartieri ‘cerniera’ della città, vale a dire San Filippo Neri, Ponterotto e Paese Alto a nord, nonché Sentina, Agraria e Fosso dei Galli a sud. Per il momento, comunque, l’intervento di Viale De Gasperi dovrebbe limitarsi al centro, mentre in un successivo momento si valuterà anche questa seconda iniziativa, sempre che la sua necessità venga rimarcata dalle forze dell’ordine.

I sostenitori di questo progetto, inoltre, premono affinché le videocamere vengano messe anche in diverse aree verdi di San Benedetto, che troppo spesso diventano ricettacolo di degrado e vandalismo. Per rimanere in tema, proprio ieri l’associazione ‘Cavalieri della Sentina’, appena costituitasi, ha ricevuto l’incarico di gestire il parco ‘Paola’, zona verde della Sentina fra via Colleoni e via Nebbia. La convenzione, proposta dall’amministrazione comunale, è stata accettata dall’associazione che ha per presidente Renzo Spitoni, vicepresidente Giovanni Morganti e tesoriere Giovanni De Luca. Tra gli obiettivi figura quello di riqualificare l’area, realizzando un campo da bocce, un chiosco, e giochi rimessi in sesto. "Non possiamo che ringraziare i volontari dell’associazione – ha dichiarato la consigliera Barbara De Ascaniis – per il tempo e l’impegno che spenderanno a favore di questo parco. Parliamo di un’area verde finora rimasta un po’ in disparte ma che sarà adeguatamente rivitalizzata". Tra i prossimi appuntamenti al parco ‘Paola’, l’assemblea di quartiere prevista per il 28 maggio. Dal 23 al 25 giugno, invece, avrà luogo una festa dedicata ai bambini.

Giuseppe Di Marco