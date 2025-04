Sicurezza al mercato e lotta all’abusivismo,. Marinangeli alla carica

La tutela degli esercizi commerciali e la sicurezza al mercato ittico tornano protagonisti del consiglio comunale programmato per martedì 29 aprile. A focalizzarsi sui temi è Lorenzo Marinangeli, che ha protocollato due interpellanze a risposta orale tornando su due dei suoi cavalli di battaglia sin dall’insediamento del consiglio comunale. "Il deprecabile fenomeno dell’abusivismo commerciale – scrive il salviniano - soprattutto nelle giornate di mercato e nei weekend, è presente in maniera assidua e visibile nelle principali strade del nostro centro cittadino. Questo fenomeno danneggia i nostri commercianti che, con tanta difficoltà, sono ossequiosi alle loro incombenze tributarie, fiscali e commerciali, nonché giustamente soggetti spesso a controlli, ed anche a eventuali sanzioni. A pochi metri da questi commercianti a sede fissa insistono soggetti abusivi che commerciano materiale contraffatto, di scarsa qualità e di dubbia provenienza". È in tal senso, dunque, che Marinangeli chiede al sindaco e alla giunta di rendere note "le azioni amministrative atte alla prevenzione e al contrasto di tale fenomeno". Nel caso del mercato ittico, invece, il leghista chiede che venga garantita la presenza di una figura di controllo nell’orario di lavoro e durante le operazioni delle aste quotidiane. Il consigliere di minoranza, in tal senso, rimarca quanto sia importante "garantire la sicurezza dell’area interna prima, durante e dopo lo svolgimento delle operazioni di compravendita del pesce all’ingrosso". Marinangeli, negli ultimi tre anni, si è fatto portavoce di istanze tipiche della sua compagine politica, fra cui peraltro il rinnovo della dotazione della Polizia municipale. Sua la mozione, presentata e approvata alcuni mesi fa, per inserire il taser nell’equipaggiamento dei vigili. L’iniziativa sembrava aver fatto breccia nell’amministrazione comunale ma pare essersi arenata, anche se Marinangeli può far valere, in tal senso, il peso della sua mozione.

Giuseppe Di Marco