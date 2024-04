Sicurezza, ecco le telecamere

Ecco la prima telecamera per monitorare Castel di Lama. Si accendono i primi occhi per controllare la cittadina, l’impianto è stato installato in via Roma, davanti allo slargo del parco di via Trento. Un punto delicato e cruciale per la cittadina, una sorta di porta di accesso per la parte alta della città. L’installazione del primo impianto è stato an-nunciato dal sindaco Mauro Bochicchio: "Si è accesa la prima telecamera del sistema di videosorveglianza comunale. Questa installazione confidiamo che rappresenti il preludio di un progetto più ampio, che abbiamo di recente approvato in Giunta e che speriamo venga finanziato dal Ministero dell’Interno. In un momento_in cui si sono registrati diversi furti in città un piccolo passo in avanti è stato fatto. Aspettiamo fiduciosi i prossimi impianti".