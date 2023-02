Sicurezza in campo per le giornate di Carnevale

Non ci sarà la solita sfilata di carri allegorici, al carnevale di Montefiore dell’Aso che tanta gente richiamava dai paesi limitrofi. Sarà una manifestazione dedicata ai bambini e ai gruppi mascherati degli adulti. Nonostante ciò il sindaco Lucio Porrà ha predisposto i soliti servizi di sicurezza, con l’ordinanza che vieta la vendita di alcolici nei locali pubblici e attività commerciali del paese nella giornata di domenica e in quella di martedì 21 dalle ore 12 fino al termine delle manifestazioni. Ma non basta, ha messo in campo anche agenti della polizia locale dei Monti Azzurri, personale addetto alla sicurezza della Fi.Fa Securety ed ha chiesto la massima presenza anche dei carabinieri. Come dire, chi ha in mente di mettere in atto iniziative non autorizzate è avvertito. Restando al programma, quello ufficiale, la Proloco, in collaborazione con Amministrazione Comunale, Ccr ed il gruppo ProCarnevaleMontefiore organizzerà la 1° edizione del Carnevale dei Bambini in piazza della Repubblica nei giorni di domenica 19 e martedì 21 febbraio, con giochi gonfiabili e laboratori. In piazza Antognozzi, invece, verrà organizzato, domenica prossima, il 1° Pranzo spettacolo di Carnevale, con musica dal vivo.