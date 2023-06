Sicurezza in mare: il servizio della Capitaneria

A partire dallo scorso fine settimana è stato dato il via all’operazione Mare Sicuro 2023. Un’attività complessa e su scala nazionale che incrementa lavoro e passione che per la Guardia Costiera di San Benedetto sono centrali durante tutto il corso dell’anno. Assistenza, vigilanza, salvataggi immediati, soccorsi di vario tipo, regole da far rispettare. Questo, in sintesi, il dispositivo con cui le donne e gli uomini della Guardia Costiera picena consentiranno a migliaia di turisti di trascorrere le vacanze in condizioni di sicurezza e nel rispetto dell’ambiente marino e delle coste.

"Anche se la stagione è appena iniziata, sono stati diversi i soccorsi che abbiamo prestato a bagnanti e diportisti – dichiara il Comandante della Capitaneria, Capitano di Fregata (CP) Alessandra di Maglio. E molti di questi soccorsi avrebbero potuto essere evitati, se si fossero tenuti comportamenti più prudenti. È proprio la prevenzione la chiave di volta per ridurre le situazioni di pericolo in mare". A tale scopo si rammenta, a tutti gli utenti del mare, la necessità di conoscere le prescrizioni dettate dall’Ordinanza di sicurezza balneare nr. 222019 emanata dalla Capitaneria. Per qualsiasi emergenza in mare chiamare il 112 o il 1530 attivo 24 ore su 24