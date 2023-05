Sicurezza, l’affondo di Canducci: "Non sanno che pesci prendere"

Sicurezza, continua la polemica. Ad attaccare sia l’amministrazione, ma anche la destra, è il consigliere Paolo Canducci: il leader di Europa Verde fa notare come la penuria di agenti in riviera sia dovuta alle politiche del governo centrale: "Leggo con stupore le parole del consigliere comunale della Lega Marinangeli – afferma Canducci – che invita il sindaco ad attivarsi per garantire un maggior numero di agenti di Polizia per il periodo estivo. Ha sbagliato indirizzo, il suo partito e la coalizione di centrodestra sono al governo, vantano un sottosegretario sambenedettese e diversi deputati e senatori piceni, a loro dovrebbe rivolgersi per chiedere di prestare maggiore attenzione alla nostra provincia anche in tema di sicurezza". L’ex candidato sindaco ricorda come due settimane fa il Siulp abbia fatto notare l’improvviso dietrofront del Ministero rispetto alla decisione di assegnare 27 nuovi ufficiali di polizia alla provincia di Ascoli, per rafforzare questura, commissariato, Polfer e Stradale, riducendo il numero a soli tre nuovi sovrintendenti.

"Un numero insufficiente – continua il consigliere – che non risolve il problema e mette a rischio lo svolgimento dei servizi ordinari a discapito della sicurezza di tutto il territorio provinciale. Il problema, come mi ha confermato il segretario provinciale del Siulp Benedetto Fanesi, da me incontrato nei giorni scorsi, non riguarda solo il periodo estivo, ma tutto l’anno. E il futuro, ad oggi, non promette miglioramenti, visto che il nuovo Piano presentato dal capo della Polizia prevede, a far data dal 1° gennaio 2027, un taglio ulteriore del personale nella provincia di Ascoli del 25%". La reprimenda si concentra quindi sul vertice dell’amministrazione comunale. "E’ difficile condividere l’ottimismo del sindaco Spazzafumo – nota ancora Canducci – visto che ancora oggi non vi è alcuna certezza che per il periodo estivo verrà aggregato lo stesso numero di agenti dell’anno scorso e l’estate ormai è alle porte. La situazione è grave ed è necessario intervenire urgentemente. I rappresentanti provinciali del centrodestra che ricoprono importanti ruoli di governo e siedono in parlamento e in consiglio regionale devono attivarsi per rappresentare al Ministero queste criticità e chiedere con forza che venga assegnato alla nostra provincia il personale necessario a garantire i servizi, confermando l’aggregazione dello scorso anno di almeno 14 agenti per il periodo estivo e ripristinando l’assegnazione di 27 ufficiali di Polizia giudiziaria".

Giuseppe Di Marco