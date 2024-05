Sicurezza per bambini in età pediatrica. Se ne parla con esperti, educatori e genitori

Domani mattina, ore 9,30, nella sala consiliare del comune di Grottammare si terrà un incontro informativo per genitori, educatori ed insegnanti sul tema della sicurezza dei bambini in età pediatrica. L’iniziativa è organizzata dalla cooperativa Assistenza 2000 di Ascoli Piceno, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato "Duemaniperlavita" di Martinsicuro. L’incontro, della durata di due ore, verterà su numerosi aspetti, legati alla prevenzione e all’intervento operativo. Verranno fornite, infatti, anche indicazioni di comportamento relativamente alle più frequenti situazioni di pericolo, come la disostruzione delle vie aeree. La partecipazione è gratuita ma limitata a 60 persone. Per prenotarsi è possibile iscriversi al seguente link: https://forms.gle/wwzgenqjhiD5tYTM9 È previsto il rilascio di un attestato di partecipazione. L’evento è patrocinato dal comune di Grottammare e dal comitato italiano per l’UNICEF.