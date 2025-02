"Sicurezza, rilancio lampara e area gastronomia"

Come restituire al mercato ittico un ruolo centrale all’interno della città? In che modo valorizzarlo? Sono tanti gli interventi che sarebbe possibile realizzare nella struttura in area portuale: ad avanzare proposte, in tal senso, è Lorenzo Marinangeli, da sempre attivo sul tema: "Devo dire – afferma il consigliere di minoranza – che questa amministrazione ha seguito le tante indicazioni che avevo offerto per migliorare la situazione del mercato ittico. Mi riferisco alla riqualificazione dei bagni, la realizzazione dell’insegna e l’installazione della sbarra. Un altro importante risultato è stato raggiunto con l’arrivo del compattatore, grazie al quale si è attivato un percorso di economia circolare. La struttura è stata tirata a lustro, ma ora ne va migliorata la sicurezza e, infine, va rilanciata".

Come agire nel concreto? "Il punto è che dalle 2 alle 7 si registra un movimento importante – continua il leghista – sono le ore dell’asta e in quel momento al mercato ci sono fra 50 e 60 acquirenti, e considerando anche gli operatori e i pescatori si raggiungono le 150 persone. Questo dimostra che siamo ancora una marineria importante, se parliamo di pesca a strascico. Quindi ritengo necessario prevedere l’inserimento di personale di security. In tanti anni non è mai successo niente di particolare, ma potrebbe sempre verificarsi qualche episodio che richieda l’intervento di addetti alla sicurezza. Per cui torno a chiedere all’amministrazione di intervenire in tal senso".

Non finisce qui. "In secondo luogo, bisognerebbe fare un ragionamento sul mercato dal momento che termina l’asta: dopo le 7 c’è poco movimento perché a San Benedetto sono rimaste pochissime lampare. Quindi propongo di far tornare la pesca della lampara e la vendita dei suoi prodotti protagonista al mercato ittico". Infine, per Marinangeli il mercato dovrebbe risultare maggiormente attrattivo anche per potenziali turisti: "La struttura – conclude – deve essere rinnovata anche per quanto riguarda i servizi offerti. È in tal senso che proporrei di realizzarvi un ristorante, o comunque un’ala per la gastronomia che metta in risalto le nostre tipicità e il pescato ‘povero’. Innanzitutto il brodetto, fatto con razza, pesce prete, pesce ragno, moscardino, palombo e gattuccio: prodotti poco costosi ma non meno gustosi. E poi ancora, i rospi, le triglie, i merluzzi e magari anche le passere, che sono meno costose delle sogliole. I turisti conoscono poco queste prelibatezze, quindi perché non divulgare le nostre ricette tradizionali?"

Giuseppe Di Marco