Sicurezza, seminario nella sede di Federfarma

Sicurezza, prevenzione e repressione dei fenomeni criminali: questi gli argomenti del seminario promosso per domani, alle 14.30, nella sede di Ascoli, da Federfarma. L’intento è analizzare con i titolari delle farmacie della provincia gli aspetti del protocollo di sicurezza sottoscritto con la prefettura. "L’iniziativa – dice Patrizia Righetti, presidente provinciale Federfarma – si inserisce nell’ambito delle azioni volte a realizzare una sempre più efficiente attività di controllo a tutela delle farmacie. Un recente rapporto sulla criminalità predatoria informa che nelle Marche e nella nostra provincia si è assistito a un decremento del fenomeno, ma è fondamentale mantenere alta l’attenzione". Il momento di confronto è finalizzato ad un interscambio di informazioni sui fenomeni legati alla criminalità per delineare azioni e progetti condivisi con la prefettura e le Forze dell’ordine: saranno presenti, per i Carabinieri, Vincenzo Orlando, per la Polizia, il vice questore Vincenzo Alfano. "La rete delle farmacie picene – conclude la Righetti – desidera definire una stretta collaborazione per la promozione e diffusione dell’utilizzo di sistemi di sicurezza con l’installazione della videosorveglianza nelle farmacie".