Sicurezza stradale sull’Ascoli-Mare: ripartono i cantieri e le polemiche

Le barriere progettate per l’Ascoli-Mare dell’Anas hanno vinto nei mesi scorsi un premio come miglior progetto innovativo in ambito di sicurezza stradale. Al tempo stesso, però, la loro sistemazione continua a creare disagi e malcontento tra gli automobilisti. Dopo un periodo di tregua, in seguito alle festività natalizie, sono partiti di nuovo i cantieri. E di conseguenza rallentamenti e code si registrano di nuovo nel tratto compreso tra gli svincoli di Spinetoli e Castel di Lama, in entrambe le direzioni, dove si sta intervenendo per rimuovere i new jersey di nuovissima generazione da poco installati. Un intervento già effettuato in autunno anche in altri tratti dell’Ascoli-Mare sulle nuovissime barriere, che dunque anche in quella circostanza vennero rimosse poco dopo essere state sistemate. Allora il sospetto fu che erano stati commessi degli errori durante la prima sistemazione. Ora la situazione si sta ripetendo, con i blocchi di cemento spartitraffico di nuovo spostati per intervenire nella parte sottostante. Anas spiega però che "in alcuni tratti si rende necessaria la demolizione della vecchia canaletta preesistente in calcestruzzo, sottostante la barriera spartitraffico, adibita allo smaltimento delle acque meteoriche nonché all’ancoraggio della barriera stessa. Tali interventi sono attualmente in corso in alcuni tratti tra il km 12 e il km 19 e saranno ultimati entro maggio". Tempi tutt’altro che brevi dunque, anche perché poi si dovrà procedere ai "lavori di sostituzione della vecchia barriera centrale nei tratti non ancora interessati", come spiega ancora l’ente stradale. Lavori che difficilmente – vista anche la pausa estiva – si concluderanno prima della fine del 2024. Insomma, in totale, per sostituire la barriera spartitraffico, alla fine ci saranno voluti due anni. I Jersey di nuovissima generazione oggetto degli interventi attuali, come detto, si sono aggiudicati nell’autunno scorso l’Annual Awards per la categoria Miglior progetto/soluzione di innovazione’, uno dei più autorevoli riconoscimenti a livello internazionale per la realizzazione di progetti nell’ambito di infrastrutture di trasporto intelligenti. "La barriera Ndba – scrive l’Anas - alta 1,2 metri, consiste nella capacità di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti".