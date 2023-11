Sicurezza sui Monti Gemelli. Le guide ambientali addestrate anche a cercare dispersi

Si è concluso con una giornata addestrativa di ricerche di dispersi, il corso di formazione per le Guide Ambientali Specializzate dei Monti Gemelli. Al termine di una emozionante prova pratica tutti gli iscritti si sono diplomati come Accompagnatori Escursionistici Turistici. E’ stata una giornata dedicata alla Prima Edizione dell’Explora Trek-Race, una competizione a squadre che consiste nello studio e nell’individuazione dei ‘waypoint’ sulla cartina topografica e successivamente nel passaggio su ognuno di essi. Si è trattato di una importante operazione congiunta a Folignano, nella zona dei Monti Gemelli, tra il Radio Club Piceno e il Nucleo Cord (Cartografia Orientamento Ricerca Dispersi Tlc Era) insieme al Ser Formazione di Ascoli e le guide Explora sull’uso e sul mondo della cartografia. Questa importante partnership tra Radio Club Piceno e Explora Guide Escursionistiche è stata possibile grazie a Ser Formazione per l’importante e delicato utilizzo della cartografia che ha un duplice aspetto: per le guide ambientali per la geolocalizzazione in montagna mentre per il Radio Club Piceno per potersi sempre allenare e fare autoaddestramento nella ricerca dei dispersi. "Si è trattato – spiegano dal Radio Club Piceno – di una giornata di formazione che prende i contorni di una vera festa in amicizia". I primi vincitori, Benedetto Pizioli, Anastasia Nicu e Giovanni Valli, sono stati premiati con una targa. Questa gara rientra nell’insieme di attività svolte durante il corso: fiere turistiche, esposizioni, approfondimenti, cooperazione internazionale, che Explora Guide, Ser Formazione e Radio Club svolgono con il Consorzio Turistico Monti Gemelli guidato dal Presidente Enzo Lori.

Valerio Rosa