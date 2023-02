Gli infortuni sul lavoro, da sempre presenti, nel 2022 sono aumentati del 15 % nelle Marche rispetto all’anno precedente con un totale di 18.776 denunce. In particolare, nella nostra provincia l’aumento registrato è del 17,4 %, dato che la rende la prima provincia dopo Macerata, dove gli infortuni sono aumentati del 24,4 %, nella classifica dell’aumento totale di infortuni.

Il settore colpito da una maggiore crescita di infortuni è quello del trasporto e magazzinaggio con un aumento del 134 %. Aumentati significativamente sono anche gli infortuni nel settore delle costruzioni, nella sanità e nell’assistenza sociale.

I più colpiti sono i giovani e le donne, secondo l’analisi della Cgil, a causa di una maggiore flessibilità di lavoro e precarietà. In particolare per i giovani, questi dati impongono una riflessione approfondita sul ruolo della formazione e dell’alternanza scuola lavoro.

Anche gli infortuni con esito mortale sono aumentati rispetto al 2021. Infatti, nonostante la diminuzione di denunce per infortunio, il numero di morti sul lavoro è rimasto invariato. Nelle Marche, negli ultimi 10 anni, sono stati denunciati 208mila infortuni sul lavoro di cui 397 mortali.

Al contrario, le denunce delle malattie proffesionali sono diminuite del 2,6% rispetto all’anno passato. Nonostante questo dato possa sembrare confortante, in realtà è determinato dalla precarietà del mercato del lavoro. Infatti, il lavoratore pur di non perdere il posto di lavoro è disponibile a rimmetterci in salute.