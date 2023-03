Sicurezza sul lavoro, consulenza Cna

La Cna Picena informa le imprese che l’Inail ha reso note le tempistiche del nuovo bando Isi 2022, finalizzato a incentivare le imprese a migliorare le condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori e a ridurre le emissioni inquinanti. A beneficiare di una dotazione finanziaria di 333 milioni saranno le micro e piccole imprese attive in ogni settore economico, che potranno presentare progetti di investimento, di bonifica di materiali contenenti amianto, per la riduzione di movimentazione manuale dei carichi e di adozione di modelli organizzativi e responsabilità sociale. La procedura informatica per la presentazione delle domande aprirà il 2 maggio e resterà aperta fino alle ore 18 del 16 giugno 2023. "La sicurezza nei luoghi di lavoro rappresenta uno dei temi fondanti della nostra associazione - affermano Daniele Gladioli e Alessandro Valentini del dipartimento Ambiente e sicurezza della Cna di Ascoli –. Forniamo servizi di consulenza e formazione per gli adempimenti aziendali relativi alla gestione della salute e alla sicurezza dell’ambiente".